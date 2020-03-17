Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü
Yıkılan kerpiç evden görüntüler Yıkılan evden içeriden görüntüler Hasar gören ev eşyaları Ev sahibi Abdusselam Sincar ile röportajBatman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
17.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:06
Yıkılan kerpiç evden görüntülerYıkılan evden içeriden görüntülerHasar gören ev eşyalarıEv sahibi Abdusselam Sincar ile röportaj
Batman 'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktüBatman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.
Batman 'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktüBatman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü
Etiketler : Sincar Dağı, Batman, Güncel
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