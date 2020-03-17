Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü
Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
17.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:40
Batman 'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sincar Dağı, Batman, Güncel
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