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Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü

Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.

17.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:40
Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü
Batman 'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Sincar Dağı, Batman, Güncel

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