Batman
'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı işyeri görünümlü dükkanlarda internet üzerinden yasal olmayan bahis oynatıldığı, gençleri hedef alan şahısların, toplumu yozlaştırmak, gençleri yasa dışı bahis yoluyla kumar oynamaya alıştırarak ve borçlandırarak gelirlerini kendi yasa dışı kaynaklarına yönlendirmek amacıyla vatandaşın kolay ulaşabileceği yerlerde yasal olmayan bahis oynatan merkezler kurulduğu şeklinde edinilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.
Çalışmada, bir iş yerine yapılan baskında bilgisayar kasası, hard disk, dizüstü bilgisayar ve yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi, bahis oynayan bir kişiye 10 bin lira ceza verildi.
11 Aralık 2018 Salı 16:15