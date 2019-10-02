Haberler » Güncel » Haber

Batman'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

Batman'da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğiİçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattığı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Batman'da da 21 ayrı noktada uygulandı.

02.10.2019 16:32
Batman'da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattığı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Batman'da da 21 ayrı noktada uygulandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda, Vali Şahin ve beraberindekiler yaya geçidini kullanarak, kampanyaya farkındalık oluşturdu.
'YAYAYI TEHLİKEYE SOKMAK HİÇBİR ŞOFÖRE YAKIŞMAZ'
Etkinlikte konuşan Vali Şahin yaya geçidinde araçların durmasının zorunluluk olduğunu ifade ederek, Bilinçlendirme çalışmasını devam ettireceğiz, hepimizin görevidir. Yayanın hakkını gasp etmek marifet değil. 30 saniye daha geç gideceksin diye yayayı tehlikeye sokmak hiçbir şoföre yakışmaz. Eğer ışık levhaları varsa hepimiz ona uyacağız. Trafik ışığı yoksa yaya geçidi varsa araçlar yaya yol verecek. Bu kuraldır ve biz bu kurala uyuyacağız dedi.
Batman'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:51 Çekmeköy'de iş makinası yüklü tır alt geçitte kaza yaptı
19:51 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
19:51 Spor mönchengladbach hazırlıklarını tamamladı
19:51 Anadolu Mektebi, Van'da Necip Fazıl'ı Van'da andı
19:50 ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı
19:48 Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale (2)
19:48 Alman otomobil devi şirketi kurdu, manisalılar memnun oldu