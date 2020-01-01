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Batman'da yeni yılın 3 bebeği de erkek

Batman'da yeni yılın 3 bebeği de erkekBATMAN'da yeni yılın ilk dakikalarında 3 erkek bebek dünyaya gelirken, kutlamalar renkli geçti.

01.01.2020 03:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:19
'da yeni yılın 3 bebeği de erkek
BATMAN'da yeni yılın ilk dakikalarında 3 erkek bebek dünyaya gelirken, kutlamalar renkli geçti.
Batman'da yeni yılı dışarıda kutlamak isteyenler eğlence merkezlerine akın etti. Kent genelinde güvenlik önlemlerinin alındığı Batman'da vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yeni yılın ilk dakikalarında kentte 3 erkek bebek dünyaya gözlerini açtı. Filiz-Şerif Oral çifti ile Soğuksu oğullarına henüz isim vermezken, 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Nur Kasım- Vahap Vahmeddin çifti ise ilk bebeklerine 'Halil' ismini verdi.
Selma Soğuksu, üçüncü çocuğunun da erkek doğurduğunu belirterek, "İki erkek çocuk vardı. Şimdi de üçüncü erkek çocuğumu dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. 2020 yılına girerken çocuğuma sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" dedi.
İlk çocuğunu dünya getirmenin mutluluğunu yaşayan Nur Kasım ise "Kamışlı'dan buraya geldik. İlk çocuğum oldu. 2,5 kilo ağırlığında oldukça sağlıklı olan erkek çocuğuma 'Halil' adını verdik" diye konuştu.
Batman'da yeni yılın 3 bebeği de erkek

Batman, Selma, Güncel

Kaynak: DHA


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