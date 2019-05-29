Batman'da yetim çocuklara bayramlık

Batman
'da İHH
İnsani Yardım Derneği tarafından, hayırseverlerin desteğiyle kentte yetim çocuklara bayramlık hediye edildi.
Bir alışveriş merkezine davet edilen yetim çocuklar diledikleri ve beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları beğenip, almanın mutluluğunu yaşadı.
İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, yaptığı açıklamada, yetim çocukların Hazreti Muhammed
'in emaneti olduğunu belirterek, ramazan boyunca toplam 800 yetime giysi yardımında bulunduklarını söyledi.
Kaya, "Hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah çocuklar bayrama mutlu ve güzel bir şekilde girer." dedi.
Bayramlık alan çocuklar da sunulan destekten dolayı teşekkür etti.
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Kaynak: AA