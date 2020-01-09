Batman'da yılın güreşçilerine ödül

Batman
'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda "Yılın Güreşçisi Ödülleri" töreni düzenlendi.
Milli spor
güreşi öğrencilere tanıtmak ve güreş sporuna yıllarını veren sporcuları onurlandırmak amacıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin güreş spor tarihini anlatan video
gösterimi sunuldu.
Daha sonra öğrencilerin oyları ile belirlenen yılın güreşçilerine ödül verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yılın güreşçisi seçilen Petrolspor güreş takımı sporcusu Fatih Acar'a, okul müdürü Hanifi Ekinci "yılın güreş antrenörü seçilen" İbrahim Halil Kaya'ya ödülünü verdi.
Törende ayrıca okula ismi verilen Batmanlı dünya şampiyonu Mehmet Emin Şimşek'e ise onur ödülü verildi.