Haberler » Güncel » Batman'da yılın güreşçilerine ödül - Haber

Batman'da yılın güreşçilerine ödül

Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda "Yılın Güreşçisi Ödülleri" töreni düzenlendi.

09.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:48Batman'da yılın güreşçilerine ödül
'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda "Yılın Güreşçisi Ödülleri" töreni düzenlendi.
Milli güreşi öğrencilere tanıtmak ve güreş sporuna yıllarını veren sporcuları onurlandırmak amacıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin güreş spor tarihini anlatan gösterimi sunuldu.
Daha sonra öğrencilerin oyları ile belirlenen yılın güreşçilerine ödül verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yılın güreşçisi seçilen Petrolspor güreş takımı sporcusu Fatih Acar'a, okul müdürü Hanifi Ekinci "yılın güreş antrenörü seçilen" İbrahim Halil Kaya'ya ödülünü verdi.
Törende ayrıca okula ismi verilen Batmanlı dünya şampiyonu Mehmet Emin Şimşek'e ise onur ödülü verildi.

Mehmet Emin Şimşek, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
13:07  Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Haber
13:06  İSTANBUL'DA MUHTARLARIN POSTA TEBLİGATI TEPKİSİ; 1-10 ŞUBAT ARASI KABUL ETMEYECEKLER - Haber
13:06  Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı-2 - Haber
13:03  Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:11:34