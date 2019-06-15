15.06.2019 11:10
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Batman'da YKS heyecanı

Batman

Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Batman'da adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu.

Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.
Kaynak: AA
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