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Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi

Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimiBATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.

05.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:39
'da yolcu otobüslerine trafik denetimi
BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafikte kış tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimler düzenlendi. Ekiplerin şehirlerarası otogar çıkışında drone destekli yaptıkları denetimlerde otobüslerin kış lastikleri kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ayrıca sürücülere alkol testi yapılarak, evrakları kontrol edildi.
Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Kaynak: DHA


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