Batman'da Yolcu Treni Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

Batman
'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Batman seferini yapan DE 24351 sefer sayılı yolcu treni, merkeze bağlı Balpınar
beldesi girişindeki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 RK 052 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kazada yaralanan ve kamyonette sıkışan 2 kişi AFAD
ve itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Balpınar,Diyarbakır,Batman
29 Kasım 2018 Perşembe 14:08