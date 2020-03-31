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Batman'daki fabrikada sağlık çalışanları için günde 1 milyon maske üretiliyor

Batman'daki bir tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için günde 1 milyon maske yapılıyor.

31.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:48
Batman'daki fabrikada sağlık çalışanları için günde 1 milyon maske üretiliyor
Batman 'daki bir tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için günde 1 milyon maske yapılıyor.
Batman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren, 550 kişinin istihdam edildiği fabrikada günde iki vardiya halinde maske üretimi sürüyor.
Talebin artması üzerine günde üç vardiya üretim yapılması planlanan fabrikanın yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, koronavirüs ile mücadelede maskenin büyük önem kazandığını belirterek, hijyen kuralları kapsamında ürettikleri maskelerin firma aracılığıyla Sağlık Bakanlığına yönlendirildiğini dile getirdi.
Kaptanoğlu, "Tek kullanımlık üç katlı cerrahi maske üretiyoruz. Günlük 500 bin ile başladığımız üretimimizi şu anda 1 milyona çıkardık. Maskeye ihtiyaç çok. Bu ihtiyacı karşılamak için üretim kapasitemizi de artıracağız." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Batman, OSB, Güncel
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