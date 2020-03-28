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Batman'daki semt pazarlarına "Kovid-19" düzenlemesi

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle ve semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.

28.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:32
Batman'daki semt pazarlarına
Batman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle ve semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şimdiye kadar alınan tedbirlere ek olarak yeni tedbirler alındı.

Vatandaşların sebze, meyve, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda bundan sonra giyim, oyuncak ve zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl merkezinde yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar yerleri düzenlenecek. Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek satışın yapılması sağlanacak. Bu durum pazar yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek."
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Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Batman'daki semt pazarlarına 'Kovid-19' düzenlemesi - Haberler

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