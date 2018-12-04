Batman'daki Silahlı Kavga

Batman
'da önceki gün iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meydan Mahallesi
Bankalar Caddesi'ndeki bir iş yerinde, 2 Aralık
'ta, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında S.A. ve Ö.B'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Meydan Mahallesi,Aralık,Batman
04 Aralık 2018 Salı 15:36