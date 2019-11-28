Haberler » Güncel » Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı - Haber

Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı

Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalananların sayısı 30'a yükseldi.

28.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:14Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı
'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalananların sayısı 30'a yükseldi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 kişi daha gözaltına alındı.
Operasyonda, yakalananların sayısı 30'a yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin, ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal, 4 tabanca ve bu silahlara ait 335 fişek ele geçirildi.
Terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen 30 zanlının yakalanması için dün, 27 Kasım 2018'de bir çocuğu kendine siper eden PKK'lı teröristin şehit ettiği polis memuru Birol Öztekin'in isminin verildiği operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP 27. dönem milletvekili adayı Ş.B'nin de olduğu öğrenilmişti.

Batman, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
12:45 Esenyurt'tan 90 Suriyeli ülkesine dönüyor
12:45 "Termik santrallere 6. ayın ardından 20 kat ceza kesilebilir"
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:40 Başkan Yanmaz Turizm Tanıtma Derneği ile bir araya geldi
12:40 Film gerçek oldu
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:46:33