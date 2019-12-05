Haberler » Güncel » Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama - Haber

Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

05.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:14Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, TÜPRAŞ yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. çevrede endişe yaratan, can kaybı ve yaralamanın olmadığı patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,



Türkiye Petrol Rafinerileri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:12 Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz" - Haber
01:08 Erdoğan: "Kültürel ırkçılık dalgasından herkes olumsuz etkilenmektedir" - Haber
01:05 Kar yağışı - Haber
01:03 Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2) - Haber
01:01 Erdoğan: "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize... - Haber
00:15 TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı - Haber
00:05 Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
5.12.2019 01:18:59