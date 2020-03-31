Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman'dan Avrupa'ya 1 milyar maske

BATMAN'da haftada 10 milyon maske üretimi yapan tekstil firması, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyar maske siparişi aldı.

31.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:46
Batman'dan Avrupa'ya 1 milyar maske

BATMAN'da haftada 10 milyon maske üretimi yapan tekstil firması, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyar maske siparişi aldı. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşılamak için de üretimlerini aralıksız sürdürdüklerini anlatan fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, "Fabrikamızda 3 vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Haftalık 10 milyon maske üretiyoruz. Almanya ve İspanya gibi ülkelerden aldığımız 1 milyar maske siparişini en kısa sürede yetiştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil firmasına Avrupa'dan 1 milyar maske siparişi geldi. Türkiye'de koronavirüs salgınının belirlenmesinin ardından üretimlerini artıran fabrikada, 3 vardiya sistemiyle çalışan işçiler haftada 10 milyon maske üretimini yapıyor.  Fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını da karşıladıklarını ifade ederek, Avrupa'dan bir firma, çeşitli ülkelerde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılacak 1 milyar maske siparişi aldıklarını söyledi.

'HAFTADA 10 MİLYON MASKE ÜRETİYORUZ'

Siparişleri yetiştirmek için 550 çalışanla fabrikada üretimi artırdıklarını anlatan Kaptanoğlu, "Fabrikamızda bone, maske ve eldivenle üç vardiya halinde çalışıyoruz. Haftada 10 milyon dolayında maske üretiyoruz. Bir yandan Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını karşılıyoruz, diğer yandan da Avrupa'dan bir firmadan 1 milyar maske siparişi aldık. Üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa ülkeleri için aldığımız siparişleri kısa bir sürede teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İspanya, Almanya, Batman, Avrupa, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Batman'dan Avrupa'ya 1 milyar maske - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haberler
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı Haberler
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:00: Otomobillerden  hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Haber 11:00: Jandarmadan fırsatçılara baskın - Haber 11:00: Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 3 Aylık Maaşını Bağışladı. - Haber 11:00: Adana'ya gelen herkesin ateşi ölçüldü, evlerine gönderildi - Haber 11:00: Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber 09:05: 14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı - Haber