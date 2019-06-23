23.06.2019 18:27
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Batman'dan kahreden haber

Batman'dan kahreden haber - Suya bıraktıkları karpuzun peşinden gidip akıntıya kapılan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldıBATMAN - Batman Çayı kenarında suya bıraktıkları karpuzun peşinden giderek akıntıya kapılıp kaybolan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Batman 'dan kahreden haber
- Suya bıraktıkları karpuzun peşinden gidip akıntıya kapılan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
BATMAN - Batman Çayı kenarında suya bıraktıkları karpuzun peşinden giderek akıntıya kapılıp kaybolan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Piknik yaparken yanlarında götürdükleri karpuzu soğutmak için Batman Çayı kenarına bırakan 3 kardeşten 13 yaşındaki Sinan Şanlı, suya kapılan karpuzu yakalamak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşleri Sinan'ın akıntıya kapıldığını gören ikiz ağabeyler Serhat ve Ferhat Şanlı da suya atladı. 19 yaşındaki ikiz kardeşlerden Serhat akıntıya kapılarak kaybolurken, Ferhat Şanlı olay yerinden geçmekte olan bir çoban tarafından kurtarıldı.
Suda kaybolan 13 yaşındaki Sinan Şanlı ve 19 yaşındaki Serhat Şanlı isimli kardeşlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Diyarbakır 'dan gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri yaptığı çalışmada iki kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı. Sinan ve Serhat Şanlı kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme sürüyor.Batman'dan kahreden haber
Kaynak: İHA
Batman , 3. Sayfa

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