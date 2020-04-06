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Batman'dan Mardin'e esrar götürmek isterken yakalandı

Batman'dan Mardin'e esrar götürmek isteyen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından bindiği araçta üzerindeki 720 gram uyuşturucu ile yakalandı.

06.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:44
Batman'dan Mardin'e esrar götürmek isterken yakalandı
Batman 'dan Mardin 'e esrar götürmek isteyen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından bindiği araçta üzerindeki 720 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman'dan Mardin'e esrar götürüleceği yönünde bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, araçta yapılan aramada bir kişinin üzerinde 720 gram esrar bulunduğu belirtilirken, şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Mardin, Batman, 3. Sayfa
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