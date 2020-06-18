BATMAN Devrilen traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandıBATMAN'ın Gercüş ilçesine Bağlı Sargın köyünde, ekin biçen Emine Şahin (17), devrilen traktörün altında kalınca ağır yaralandı.

18.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:11
Devrilen traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandı
BATMAN'ın Gercüş ilçesine Bağlı Sargın köyünde, ekin biçen Emine Şahin (17), devrilen traktörün altında kalınca ağır yaralandı.
Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde meydana geldi. Lokman Şahin yönetimindeki traktör, tarlada ekin biçildiği sırada bilinmeyen nedenle devrildi. Ekin toplayan Emine Şahin, traktörün altında kalıp, yaralandı. Tarlada çalışanlar tarafından traktörün altından çıkarılan Şahin, çağrılan ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BATMAN Devrilen traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Güncel, Haber

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