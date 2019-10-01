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Batman Emniyet Müdürü Kıraç, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Köroğlu Kıraç, göreve başladı.

01.10.2019 14:50Batman Emniyet Müdürü Kıraç, göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Köroğlu Kıraç, göreve başladı.

Kıraç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte huzur, güven ve asayişinin sağlanmasında vatandaşın desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Halkın desteğini almayan hiçbir emniyet biriminin gerekli başarıyı gösteremeyeceğini kaydeden Kıraç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızla karşılıklı destek, güven ve işbirliği içerisinde Batman'ın huzur ve güvenliğini üst noktalara taşımak için gayret içinde olacağız. Halkın yanında olmadığı hiçbir emniyet biriminin gerekli başarıyı gösteremeyeceğinin bilincinde olarak vatandaşlarımızın bize vereceği destek ile sağlayacağımız birlik ve beraberlik atmosferi, bölgemizin sorunlarının giderilmesine öncülük edecektir."

Köroğlu, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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