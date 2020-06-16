BATMAN Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındı

Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 2 katlı ev, karantinaya alındı.

16.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:17
Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 2 katlı ev, karantinaya alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan kişi, tedaviye alınırken filyasyon ekibi, temaslıları belirlemek için çalışma başlattı.
Gercüş Kaymakamlığı da yaptığı yazılı açıklamayla koronavirüs hastasının yaşadığı 2 katlı evin, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, eve giriş-çıkışların yasaklandığı bildirildi. BATMAN Gercüş’te 2 katlı ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gercüş, Güncel, Haber

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