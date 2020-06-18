BATMAN Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

Gercüş'te bir ev karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin evi, karantinaya alındı.

18.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:03
Gercüş'te bir ev karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin evi, karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Yayladüzü köyü Derei mezrasında koronavirüs belirtileri gösteren kişi hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan bu kişi, hastanede tedaviye alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için kişinin yaşadığı ev karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı. BATMAN Gercüş’te bir ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yayladüzü, Gercüş, Güncel, Haber

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