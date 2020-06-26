BATMAN Gercüş'te, semt pazarı koronavirüs nedeniyle kurulamadı

Gercüş'te, semt pazarı koronavirüs nedeniyle kurulamadıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde semt pazarı, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla bu hafta kurulmadı.

26.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:52
Gercüş'te, semt pazarı koronavirüs nedeniyle kurulamadı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde semt pazarı, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla bu hafta kurulmadı. Gercüş Belediyesi'nce ilçe merkezinde cuma günleri kurulan semt pazarı, bu hafta koronavirüs salgını nedeniyle kurulmadı. İlçede son günlerde artan koronavirüs salgının kontrol altına alınması amacıyla Gercüş Belediyesi tarafından bu hafta semt pazarının kurulmaması kararı alındı. Karara ilişkin belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemizde her hafta cuma günü kurulan semt pazarımız kurulmayacaktır" denildi. BATMAN Gercüş’te, semt pazarı koronavirüs nedeniyle kurulamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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