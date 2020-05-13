BATMAN Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendiBATMAN'ın Gercüş ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar sokaklarda ve parklarda doyasıya eğlendi.

13.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:47
Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar sokaklarda ve parklarda doyasıya eğlendi.
Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 0-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırılınca çocuklar sokakları ve parkları doldurdu. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken ilçe genelinde kimi sokakta arkadaşlarıyla top oynadı. Kimi de parklarda eğlenerek güneşli havanın tadını çıkardı. Anne ve babaları da çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.
'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZDIR'
Bugünün kendileri için bayram olduğunu belirten Furkan Öner, "Bugün bizim bayramımızdır. İki aydır dışarı çıkmıyorduk. Bu gün dışarı çıktık ve arkadaşlarımızla oyun oynadık. Çok mutluyuz" dedi. BATMAN Gercüş’te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gercüş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Haberler››Güncel››BATMAN Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:56: Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 27 bini geçti - Haber 21:50: Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu - Haber 21:49: Doğum gününde Hong Kong lideri Lam'i protesto ettiler - HONG - Haber 21:48: Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü - Haber 21:47: Batman'da korona tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Haber 21:36: Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı - Haberler 21:10: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu - Haber 19:54: İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber