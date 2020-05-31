BATMAN Gercüş'te sopalı, bıçaklı kavga 3 yaralı

Gercüş'te sopalı, bıçaklı kavga: 3 yaralıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

31.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:15
Gercüş'te sopalı, bıçaklı kavga: 3 yaralı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nurikaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkma tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan E.A (22), F.K (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan E.A., buradan Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçlerince olaya karıştıkları tespit edilen A.Y. ve B.P. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. BATMAN Gercüş’te sopalı, bıçaklı kavga 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlarbaşı, Gercüş, Batman, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: Erdoğan, ’Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz’ dedi ve 3 madde sıraladı Haber
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Haber Global’den Muharrem İnce’yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
9 yerinden bıçaklanan kadının ’eski koca’ feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek Haber
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
1 Haziran’dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek Haber
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için başsağlığı mesajı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Haberler››Güncel››BATMAN Gercüş'te sopalı, bıçaklı kavga 3 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu: (1) - Haber 15:12: Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı - Haber 15:11: Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme süreci başlıyor - Haber 15:11: Ege illerinde terhis olan askerler memleketlerine uğurlandı - Haber 15:10: MERSİN Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 12:25: Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü - Haber 12:17: Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor - Haber 17:39: Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi - Haberler