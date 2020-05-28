BATMAN Gercüş'te traktörle gidilemeyen tarlalar, sabanla sürülüyor

Gercüş'te traktörle gidilemeyen tarlalar, sabanla sürülüyorBATMAN'ın Gercüş ilçesinde sebze yetiştiricileri, traktörlerle gidemedikleri tarlalarını sıcak havaya rağmen sabanla sürüyor.

28.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:14
Gercüş'te traktörle gidilemeyen tarlalar, sabanla sürülüyor
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sebze yetiştiricileri, traktörlerle gidemedikleri tarlalarını sıcak havaya rağmen sabanla sürüyor. Yetiştiriciler, çift sürmenin yorucu olduğunu söylüyor.
Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyündeki sebze üreticileri, tohum ekimine koronavirüs salgınına rağmen ara vermeden devam ediyor. Sıcak havanın etkili olduğu bölgede sebze ekimi yapan çiftçiler, engebeli alanlara traktörlerle gidilememesi nedeniyle tarlalarını sabanla sürmek zorunda kalıyor. Topraklarını tohumla buluşturmak için sıcak havada gün boyu çalışan Şevket Işık, "Bu köyün geçim kaynağı sebzecilikten geliyor. Tamamen organik olduğundan çok çabuk satılıyor. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Hiçbir zaman gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Sadece hayvan gübresini kullanıyoruz. Çift sürmek ve arazide çalışmak yorucu iştir ama yapacak bir şey yok. Sonuçta işimizi yapmak zorundayız" dedi. BATMAN Gercüş’te traktörle gidilemeyen tarlalar, sabanla sürülüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gercüş, Güncel, Haber

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