BATMAN Gercüş'ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulaması

Gercüş'ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulamasıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve cuma günü karantinadan çıkan Gönüllü köyünde bir ev görülen vaka nedeniyle karantinaya alındı.

21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:15
Gercüş'ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulaması
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve cuma günü karantinadan çıkan Gönüllü köyünde bir ev görülen vaka nedeniyle karantinaya alındı.
Gercüş ilçesinde daha önce 2 kez karantinaya alınan ve 19 Haziran'da karantinadan çıkan Gönüllü köyünde, koronavirüs tespit edilen 1 kişinin evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanan adrese giriş ve çıkışlar yasaklandı. BATMAN Gercüş’ün Gönüllü köyünde 1 evde yeni karantina uygulaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Gercüş, Güncel, Haber

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