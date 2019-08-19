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BATMAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KARI KOCA ÖLDÜ

BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19.08.2019 12:33
BATMAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KARI KOCA ÖLDÜ
BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Batman- Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne gitmekte olan Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan'a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Tan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Tan çiftinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.
BATMAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KARI KOCA ÖLDÜ

Mahmut Tan, Beşiri, Batman, Güncel

Kaynak: DHA

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