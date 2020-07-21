BATMAN Hasankeyf’te 2 bin dönüm kırsal alan yandı

Hasankeyf'te 2 bin dönüm kırsal alan yandı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında çıkan yangında 2 bin dönüm kırsal alan yandı. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çardaklı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen Batman, Hasankeyf ve Gercüş belediyeleri bünyesindeki itfaiye erleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin gece boyunca süren müdahalesinin ardından yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.