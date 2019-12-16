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Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜBatman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı.

16.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:37
'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)
TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜ
'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı. Güvenlik önlemleri ve mühendislerin titiz çalışmasıyla taşınan tarihi caminin gövdesi, yapılacak çalışmayla platformdan indirilerek yeni yerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Çalışmaya katılan mühendis ve çalışanlar, tarihi caminin başırılı şekilde taşınmasının ardından birbirlerini kutladı.
Batman hasankeyf'teki son eser er-rızk camisi taşınıyor

Hasankeyf, Batman, Güncel

Kaynak: DHA


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