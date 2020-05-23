BATMAN Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni kurtardı

Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni kurtardıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, arkadaşlarıyla oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri Demir'i (8), 18 yaşındaki kuzeni kurtardı.

23.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:01
Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni kurtardı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, arkadaşlarıyla oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri Demir'i (8), 18 yaşındaki kuzeni kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde meydan geldi. Demir ailesinin oğulları Nuri, arkadaşlarıyla oynarken hayvanların su içtiği 1 metre derinliğindeki havuza düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine gelen Ramazan Demir, havuza atlayarak kuzenini kurtarmaya çalıştı. Suyun bulanık olması nedeniyle güçlük çeken Demir, çocuğu kurtararak, havuzdan çıkardı. Yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuri Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Nuri Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. BATMAN Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri’yi kuzeni kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nuri Demir, Batman, Gercüş, Güncel, Haber

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