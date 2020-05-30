BATMAN HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısı-ARŞİV

HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısıHDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

30.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:56
HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısı
HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu. Operasyonda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir partili gözaltına alındı. BATMAN HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Batman, Güncel, Haber

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