Haberler » Güncel » Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarını ziyaret etti - Haber

Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarını ziyaret etti

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sason ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

10.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:45Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarını ziyaret etti
İl Komutanı Albay İsa Çakmak, Sason ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay Çakmak Sason'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile üyeleri tarafından karşılandı. Derneği ziyaret eden Albay Çakmak, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı verdikleri kahraman mücadele sonucunda şehit ve gazi olan kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın herkesin asli görevi olduğunu söyledi. Albay Çakmak, "Bulduğumuz her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Sizlerin talepleri bizim için bir emirdir. Her türlü isteklerinizi istediğiniz zaman ve bizleri gördüğünüz her mekanda bizlere iletebilirsiniz. Bizim için mesai saati diye bir zaman dilimi yoktur. Her zaman ve her mekanda sorunlarınızı dinlemek ve imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturmak için dilediğiniz anda bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de Albay Çakmak'ın kendilerini ziyaret etmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Çelik, "Bizim devlet yetkililerinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yoktur. Bizleri hatırlayıp ziyaret etmeleri bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Alay komutanımız, bir yandan sahada gece gündüz terörle mücadele yaparken, diğer yandan da bu uğurda şehit ve gazi olanların yakınlarını unutmayarak ziyaret etmesi bizim için mutluluk kaynağı olmuştur. Ziyaretinden dolayı bütün şehit yakınları ve gazilerimiz adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyarette Alay Komutanı Çakmak'a Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye edildi. - BATMAN

Jandarma, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:13  Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:13  Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber
17:12  Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Haber
17:12  Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Haber
17:07  Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:16:11