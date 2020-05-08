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Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.

08.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:13
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.
Yurt genelinde sürdürülen kampanya için çok sayıda öğretmen ve eğitim personeli Kızılay Standı'nda kan bağışında bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "Kan bağışı 3 gün sürecek. Sosyal mesafeye ve gerekli koşullara riayet ederek arkadaşlarımız kan bağışında bulundu. İnşallah bağışlayacağımız bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur." dedi.
Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu da salgın nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu, kampanyanın bu nedenle başlatıldığını ifade etti. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ’İyilik Kanımızda Var’ kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Batman, Güncel, Haber

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