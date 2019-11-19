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Batman İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi 130 milyon lira

Batman İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi 130 milyon lira olarak belirlendi.

19.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:04Batman İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi 130 milyon lira
İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi 130 milyon lira olarak belirlendi.
Batman İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, İl Genel Meclisi Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl 115 milyon lira olan bütçenin 2020 yılında 130 milyon liraya yükseldiğini söyledi.
Bütçenin yüzde 46'sının yatırıma yönelik işlerde kullanılacağını işaret eden Akbaş, şöyle dedi:
"Burada şeffaf ve açık bir bütçe dağıtımı var. İl Özel İdaresi olarak merkez ve 5 ilçemiz dahil olmak üzere 567 kilometre yol onarımı gerçekleştirdik. Tüm köylerimize ayrım gözetmeksizin eşit hizmet götürdük. Bu konuda bir çok ilin önündeyiz. Amacımız Batman'a en güzel şekilde hizmet etmektir."

Meclis Başkanı, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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