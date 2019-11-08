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"Batman İl Yıllığı 2019" adlı kitabın tanıtımı yapıldı

"Batman İl Yıllığı 2019" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:34
" İl Yıllığı 2019" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.
Batman Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla İl Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda tanıtımın yanı sıra 2019 yılı değerlendirme toplantısı da yapıldı.
Vali Şahin, kamu kurumlarının sorunları ve çözümleriyle ilgili önerilerin yer aldığı kitabı tanıttı.
300 sayfadan oluşan kitabın Batman'ın sağlık, ekonomi, kültür, sosyal, tarih ve demografik yapısıyla ilgili bilgiler içerdiğini aktaran Şahin, emeği geçen vali yardımcısı başta olmak üzere herkese teşekkür etti.
Program sonunda Valilikçe hazırlanan kitaptan 100 tanesi ücretsiz olarak konuklara dağıtıldı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Vahap Akbaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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