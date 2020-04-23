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BATMAN Ilısu Barajı projesinde tarihi gün; enerji üretimde ilk test başarı oldu

Ilısu Barajı projesinde tarihi gün; enerji üretimde ilk test başarı olduGÜNEYDOĞU Anadolu Projesi'nin son büyük projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nde enerji üretiminde ilk test başarıyla sonuçlandı.

23.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:23
Ilısu Barajı projesinde tarihi gün; enerji üretimde ilk test başarı oldu
GÜNEYDOĞU Anadolu Projesi'nin son büyük projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nde enerji üretiminde ilk test başarıyla sonuçlandı.
Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde önemli gelişme yaşandı. Devlet Su İşleri 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, 23 Nisan günü, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde 204 megawatt kapasiteli 6 türbinden birincisinde enerji üretim testinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN 4'ÜNCÜ BÜYÜK BARAJI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ilısu Barajı'nda enerji tünelleri dönmeye başlamasının anlamlı olduğunu anlatan Kösalı, "Ülkemizin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından hayati bir proje olup bölge huzurunu tesis edecek, enerji problemine ciddi katkı sunacaktır. Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı, 1200 megawatt kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kwh enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkemizin dördüncü büyük barajıdır. TBMM'nin kuruluşu ile Türk halkının egemenliğini tüm dünyaya ilan etmesinin 100'üncü yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde 204 megawatt kapasiteli 6 türbinden birincisinin devreye alma testlerinin en önemli kilometre taşı olarak ilk döndürülmesi başarıyla yapılmıştır" dedi. BATMAN Ilısu Barajı projesinde tarihi gün; enerji üretimde ilk test başarı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hidroelektrik Santrali, Batman, Ilısu, Güncel , Haber
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