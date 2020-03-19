Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü - Haberler

Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü

Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü Batman'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

19.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:51
Batman 'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü
BATMAN - Batman'da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından Batman'daki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarında bulunan birçok esnaf kepenk kapattı. Vatandaşlar uyarıları dikkate alarak evlerinden çıkmadığı dikkat çekti. Batman’ın en işlek caddesi sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Batman'ın en işlek caddesi sessizliğe büründü
Etiketler : Batman, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Haberler
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Haberler
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading