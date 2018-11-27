27 Kasım 2018, 19:03
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Hücre Evine Düzenlenen Operasyonda Çatışma Çıktı: Şehidimiz Var

Batman'ın Hilal Mahallesi'nde hücre evine düzenlenen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte bir özel harekat polisi şehit oldu.

Batman'ın kent merkezindeki Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirilirken bir özel harekat polisi şehit oldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

TERÖRİSTLER "TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

Batman
27 Kasım 2018 Salı 19:03



YORUMLAR (50)
SEMA KURT: Ne teslim olması arkadaş, Uçurun evi barkı havaya
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DERVİŞ: Hangi terör örgütü olduğu neden söylenmiyor.
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CEYHANLI: Dümdüz edilmedikçe bitmez gerekirse atom atın tek canlı kalmasın
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  • SCORPİON : Bizde bu topraklarda yaşıyoruz bizimde memleketimiz. Her bu bölgede yaşayan insanı aynı kefeye koymana neden olan ,seni yetiştiren zihinlere atom bombası ile yok etmek gerek ki kökünuz kurusun
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ALİ: Batmanmı hiç şaşırmadım vatansızların mekanı
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