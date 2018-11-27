Hücre Evine Düzenlenen Operasyonda Çatışma Çıktı: Şehidimiz Var

Batman'ın kent merkezindeki Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirilirken bir özel harekat polisi şehit oldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

TERÖRİSTLER "TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.