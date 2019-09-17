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İlk yerel Kürtçe dizi Şekirok büyük ilgi gördü

Yapımcılığını Mirap Reklam Yayıncılık Radyo TV, yönetmenliğini ise Hacı Çeken'in üstlendiği absürt komedi dizisi Şekirok, yayınlandı. Şekirok yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

17.09.2019 21:39

Çekimleri Batman'da yapılan ve Batman'ın ilk profesyonel dizisi olan Şekirok (Şekerleme) ilk bölümüyle yayınladı. Şekirok dizisinde Deno ve Papo gibi kentin tanınmış sima ve sosyal medya fenomenleri rol alırken, gazeteci Osman Çapar da dizi oyuncuları arasında yerini aldı.

"BATMANLI İŞ ADAMLARIMIZ SAHİP ÇIKMALI"

Yapımcılığını Mirap Reklâm Yayıncılık Radyo TV, yönetmenliğini ise Hacı Çeken'in üstlendiği absürt komedi dizisi yayınlandı. Dizi ayrıca YouTube üzerinden de izlenebilecek. Dizi Senaristi (Papo) Mükerrem Akbaş ve Dizi Koordinatörü Mehmet Bardakçı "Batman'ın ilk profesyonel dizisi Şekirok'a, Batmanlılık bilincine sahip herkes sahip çıkmalıdır. Özellikle işadamlarımız, siyasetçilerimiz ve kültür sanata önem veren kamu kurum ve kuruluşlarımızın, dizinin devam etmesi için bize destek vermesini bekliyoruz. Sponsor desteği beklerken, YouTube kanalımıza abone olarak da destek olabilirsiniz" dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Batman'ın ilk profesyonel dizisi Şekirok, YouTube'da yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

İlk yerel Kürtçe dizi Şekirok büyük ilgi gördü

Batman, Magazin

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