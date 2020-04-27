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BATMAN İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi TürkiyeİSVEÇ'te koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi edilmeden evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan ağabeyi Fevzi Gülüşken, "Kardeşim İsveç'te hastaneye kaldırıldıktan 2 saat...

27.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:52
İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye
İSVEÇ'te koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi edilmeden evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan ağabeyi Fevzi Gülüşken, "Kardeşim İsveç'te hastaneye kaldırıldıktan 2 saat sonra ailesini 'gelin babanızı alın' diye aradılar. Cumhurbaşkanı'mızdan, Sağlık Bakanı'mızdan Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Ben bütün dünyayı gezdim. Bizim vatan gibi dünyada bir vatan yok. Bizim devletimiz gibi devlet yok" dedi. İsveç'te koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen hastanede tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla, sosyal medyada babası için yardım çağrısı yaptı. Çağrının ardından Türkiye'de yetkililer harekete geçerken, İsveç'e gönderilen uçakla Emrullah Gülüşken ve ailesinin pazar günü Ankara'ya gelmesi sağlandı. Emrullah Gülüşken'in Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan ağabeyi Fevzi Gülüşken (65), kardeşinin hastalık sürecini anlattı. Kendisi de çifte vatandaş olduğunu anlatan Gülüşken, "Kardeşimle sürekli irtibat halindeydik. Ben de çifte vatandaşım. İsveç'e sürekli gidip geliyorum. Emrullah'ın küçük oğlu Mahmut (6) rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Mahmut, hastanede yapılan iğnenin ardından evine gönderildi. Daha sonra kardeşim hastalandı, koronavirüs tespit edildi. Emrullah, hastanede tedaviye aldıktan 2 saat sonra ailesini arayıp, 'Gelin babanızı alın' dediler. İsveç'te hastanede kardeşime bakmadılar. İsveç'teyken benim başıma da böyle bir olay gelmişti. Çalışırken bir arkadaşımız iş kazası geçirdi, kendi imkanımızla acil servise götürdük. Arkadaşımızın sigortası olmadığını öğrenince hastaneye almak istemediler. Biz de 300 Euro yatırdıktan sonra arkadaşımızı tedaviye alabildik?? diye konuştu.
'DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR'
Kardeşinin Türkiye'ye getirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Gülüşken, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı'mızdan, Sağlık Bakanı'mızdan Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Ben bütün dünyayı gezdim. Bizim vatan gibi dünyada bir vatan yok. Bizim devletimiz gibi devlet yok. Cumhurbaşkanımız dünyada tek liderdir. Buradan selamlarımı iletiyorum, o mübarek ellerinden öpüyorum." Emrullah Gülüşken teyzesi Fatma Erin (50) de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah onu muvaffak etsin, başımızdan eksik etmesin" dedi.
Yeğeni Riyat Ertuğrul, "Şükürler olsun ki böyle bir devletimiz vardır. Böyle güçlü bir devletimizin olduğu için Allah'a hamdediyorum" diye konuştu. BATMAN İsveç’ten uçakla getirilen Gülüşken’in ağabeyi Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Gercüş, Batman, İsveç, Güncel, Haber
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