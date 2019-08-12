BATMAN İZMİRLİ SONGÜL EBE, SASON'DA 5 BİN BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Batman'ın Sason ilçesindeki devlet hastanesinde 16 yıldır ebe olarak görev yapan İzmirli Songül Arslan (40), yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. Songül ebenin adı, çok sayıda kız bebeğe verildi.

İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nden 1997 yılında ebe olarak mezun olan Songül Arslan'ın ilk görev yeri 32 bin nüfuslu Sason ilçesi oldu. Arslan, Sason'da göreve başladığı 2003'ten bu yana yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. İlçe halkının 'Songül Abla' diye hitap ettiği Songül ebenin adı, dünyaya getirdiği birçok kız bebeğine verildi.

2009 yılında eşinden ayrılan ve 15 yaşındaki oğlu Kadir Berkay Çepçi ile yaşayan Songül Arslan, Sason'un ismi bana ilginç gelmişti. Coğrafi yapısı zor bir ilçeydi, bilerek burayı seçtim. İlk atamam Tekevler Sağlık Evi'ne çıkmıştı. Sağlık evi kapalı olduğu için Sason Devlet Hastanesi'nde görevlendirildim. O günden beri buradayım. İşimi severek yapıyorum. Sason'un tüm köy ve mezralarını avucumun içi gibi biliyorum. Özellikle kış mevsiminde zor koşullarda çalışıyoruz. Ulaşımı güçlükle yapılan köy ve mezralardaki hamile kadınların yardımına koşuyorum dedi.

'ANNEMİN ÖLDÜĞÜ AN, DOĞUM İÇİN HASTAYA GİTTİM'

78 yaşındaki annesi Azime Arslan'ı kaybettiği gün, doğuma gitmek zorunda kalan bu nedenle de cenaze törenini bir gün erteleyen Arslan, şunları söyledi

İki yıl önce annemin vefatı beni üzdü. Acil hasta haberini aldığım köye gittim. Ertesi gün Diyarbakır'dan uçakla İzmir'e gittim. Annemin cenaze töreni benim için bir gün sonrasına ertelendi. Burada acı tatlı günlerim oldu. Müdahale ettiğim doğum vakalarında kız çocuklarına genelde ismimi verenler var. Onlara son çocukları olmasın diye başka isimler öneriyorum. Genelde beni dinliyorlar ve istediği isimleri çocuklarına veriyorlar. Burada mutluyum, Sason'dan ayrılmaya niyetim yok.

'ÖRNEK BİR SAĞLIKÇI'

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan da Songül Arslan'ın yıllardır büyük fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, Songül hanım artık bizden biri. Herkes ona 'Songül Abla' olarak hitap ediyor. Kendisi örnek alınacak bir sağlık çalışına. İlçemizde böylesi bir sağlık çalışanının olması bizim için büyük bir şans diye konuştu.

Kaynak: DHA