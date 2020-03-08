BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı
Kavga eden liselileri polis ayırdıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı.
08.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:47
Kavga eden liselileri polis ayırdı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, cuma günü, Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler, öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, cuma günü, Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler, öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi