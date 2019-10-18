Haberler » Güncel » Batman-kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

Batman-kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldıBatman'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

18.10.2019 15:17
Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı
Batman'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde oturan Kadir Demir'in bir hafta önce keçilerinden biri kayboldu. Keçinin, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Demir, hayvanı kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik korucularıyla birlikte bölgeye giden ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Sarp kayalıklara halat yardımıyla inen AFAD ekipleri, 7 saatlik çalışmanın ardından keçiyi bir haftadır mahsur olduğu yerden kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen keçiye su verildi.
Kurtarma çalışmasına destek veren güvenlik korucularından Fikret Demir, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Keçi, Kayabaşı köyüne getirilerek Kadir Demir'e teslim edildi.
Batman-kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

Kayabaşı, Batman, Sason, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:51 Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşmek istiyor
16:51 YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi
16:50 AA'ya "15 Temmuz'u Unutma Unutturma" plaketi
16:50 Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı
16:50 'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim Pazartesi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde
16:49 Son Dakika: Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kurmayı planlıyoruz
16:44 Teknopark yetkilileri Öğrencilerle bir araya geldi
18.10.2019 16:52:53