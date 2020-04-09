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Batman Kozluk'ta 2 bina karantinaya alındı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 2 bina karantinaya alındı.

09.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:46
Batman Kozluk'ta 2 bina karantinaya alındı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 2 bina karantinaya alındı.

Kozluk ilçe merkezindeki Tepecik mahallesinde bulunan 2 binada koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 binaya giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:  "İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 9 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Tepecik mahallesindeki 2 bina karantinaya alınmış olup bu binalara giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayanlara, 3 bin 150 TL idari para cezası verilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tepecik, Kozluk, Güncel
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