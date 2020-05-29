BATMAN Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle görüntülendi

Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle görüntülendiTÜRKİYE'nin birçok ilinde çarşamba akşamı görülen ve gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen doğa olayı, Batman'da da görüntülendi.

29.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:50
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle görüntülendi
TÜRKİYE'nin birçok ilinde çarşamba akşamı görülen ve gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen doğa olayı, Batman'da da görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, gökyüzünde gece karanlığının aydınlandığı saniyeler yer aldı. Türkiye'de, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler arasında, Batman'da kaydedilen video da yer aldı. Kentte yaşayan Didem Tekin Arslan, Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla çektiği sırada, doğa olayını da kaydetti. Görüntüde, gökyüzünde gece karanlığının aydınlandığı saniyeler yer aldı. Şafak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada gökyüzünün aydınlandığını anlatan Arslan, "Mahallemize çok güzel bir bahçe yapıldı. Ben de güzelliğini müzik eşliğinde kayıt altına almak istedim. Balkondaydım, saat de 20.30'u gösteriyordu. Cep telefonu kamerasındaki kaydın 21 saniyesinde gökyüzünü dev bir ışık kapladı. Aile fertlerim de yanımdaydı, şok yaşadım" dedi. BATMAN Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman’da böyle görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Batman, Güncel, Haber

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