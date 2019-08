Batman Milletvekili Özdemir halkın sorunlarını dinledi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.AK Parti Kozluk İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda Özdemir, vatandaşların sorunlarını dinleyip, tek tek not aldı.Özdemir, yaptığı açıklamada, her ayın belli günlerinde Batman merkez ve ilçelerinde halk günleri düzenleyerek, vatandaşla bir araya geldiklerini, onların dertlerini dinlediklerini söyledi."Ankara'ya gelemeyen kardeşlerimizin biz ayağına gidiyoruz. Meclisi Batman'a taşıyoruz. Halkımızı bir bir dinliyoruz, elimizden gelen gayreti göstermek adına taleplerini alıyoruz ve ilgili yerlerle görüşüp, taleplerin gereğinin icrasını yapıyoruz." diyen Özdemir, bu çalışmaların güzel geri dönüşlerini aldıklarını aktardı.Özdemir, "Toplumun belli sıkıntı ve dertleri var. Biz de bunları dinleyip, elimizden gelen kısmını çözüyoruz. Başarılı olamadığımız yönleri de vatandaşımıza anlatıyoruz. Her hafta halkımızın içindeyiz, halkımızla beraberiz. Amacımız vatandaşlarımızın ayağına Meclisi götürüp onların dertlerine derman olmak. Burada önemli olan, halk ile iç içe olmaktır." diye konuştu.