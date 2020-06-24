BATMAN Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldüBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, otomobil çarpması sonucu telef oldu.

24.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:24
Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, otomobil çarpması sonucu telef oldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan yavru porsuk, Hisar Köyü yakınında yolun karşısına geçerken, aracın altında kalıp, telef oldu. Kayapınar beldesine doğru otomobiliyle giden Ahmet Soyvural, yol kenarında porsuğu gördüklerinde yaralı sandıklarını ama yanına gittiklerinde öldüğünü fark ettiklerini söyledi. BATMAN Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gercüş, Güncel, Haber

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