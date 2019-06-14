14.06.2019 12:43
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Öldürdüğü 4 aylık hamile eşiyle yan yana toprağa verildi

Batman'da 4 aylık hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden 23 yaşındaki gencin cenazeleri yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 4 aylık hamile eşi Melekşah Yılmaz'ı (22) av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Serdar Yılmaz'ın (23) cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ VURDU

Kozluk'a bağlı Bölükkonak köyünde yaşayan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği Melekşah Yılmaz ile dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile eşine ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapılan çiftin cenazeleri, gece yakınlarına teslim edildi. Serdar- Melekşah Yılmaz çifti, Bölükkonak köyünde, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

"NE OLDUYSA OLAYDAN 1 SAAT ÖNCE OLDU"

Olayın şokunu atlatamadıklarını belirten, 11 çocuk babası Abdulbari Yılmaz, oğlu ve gelinin mutlu evlilikleri olduğunu savundu. Yılmaz, Oğlum Serdar'ı, böyle bir olaya iten nedeni hala anlamış değilim. Köyde çiftçilikle ailemin geçimini sağlıyorum. Serdar da yanımdaydı. Geçen yıl yeğenim Melekşah ile severek evlenmişlerdi. Olaydan 1 gün önce de Kozluk- Tosunpınar piknik alanına giden oğlum ve gelinim evlerine mutlu dönmüşlerdi. Ne olduysa olaydan 1 saat önce oldu dedi.

"KAPIYI KIRARAK GİRDİM"

Av tüfeği sesini duyduktan sonra oğlunun evine gittiğinde cansız bedenleriyle karşılaştığını anlatan Abdulbari Yılmaz, Serdar liseyi tamamlamamıştı ama diğer çocuklarım okuyor. O da köyde yanımda kalıyordu. Akşam saatlerinde silah sesini duyduğumda hızla eve doğru koştum. Kapı kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girdiğimde manzara korkunçtu. Gelinim yerde yatıyordu. Oğlum Serdar ise son nefesini veriyordu. Hala olayın şokundayım, Serdar neden böyle bir olaya teşebbüs etti, bilemiyorum. Serdar'ın son günlerde morali bozuktu. Allah böyle bir olayı kimseye yaşatmasın diye konuştu.

Öldürdüğü 4 aylık hamile eşiyle yan yana toprağa verildi

Kapıyı kırıp içeri giren mahalleli 3 yaşındaki çocuğu içler acısı halde bulduKapıyı kırıp içeri giren mahalleli 3 yaşındaki çocuğu içler acısı halde buldu

Kaynak: DHA
Batman, Kozluk, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
İNSAN:Allah lanet etsin kendini öldür tamam karından çocuğundan ne istedin pisikopat manyak
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TXX:çocuk başkasından çıkmıs
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OVA KENTLİİİ:Allah Rahmet Eylesin Mekanları Cennet Olsun. . ALLAH AFFETSİN
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FEVZİ:Katille yanyana gömmeyin beni nolur.
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