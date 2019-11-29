Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Site Mahallesi'ndeki tesislere dün gelen kişilerle yaşanan tartışma sonucu, teknik direktör Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'la birlikte 5 kişinin darbedildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince olayla ilgili olduğu gerekçesiyle B.A. gözaltına alındı. B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA