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Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:24Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği ileri sürülen saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Site Mahallesi'ndeki tesislere dün gelen kişilerle yaşanan tartışma sonucu, teknik direktör Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'la birlikte 5 kişinin darbedildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince olayla ilgili olduğu gerekçesiyle B.A. gözaltına alındı. B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman Petrolspor, Celal Aras, Güncel

Kaynak: AA

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